La principessa Eugenia tradita dal marito?

(Di lunedì 2 agosto 2021) Hanno fatto il giro del mondo gli scatti che immortalano Jack Brooksbank,delladi York, su uno yacht a Capri con tre amiche. Ufficialmente Brooksbank era lì per lavoro, ma a giudicare dalle foto uscite su tabloid e social deve avere passato anche ore spensierate, mentre la moglie è rimasta a Windsor a badare al figlioletto August Philip Hawke. Cosa succede in casa dellaArticolo completo: dal blog SoloDonna

'Passeggiate, picnic, cani, tanti cani, ci sono sempre cani in giro' ha raccontato ladei suoi soggiorni a Balmoral . 'E tanta, tanta gente che entra e esce continuamente'. Leggi ...... non si spostano Per Beatrice di York, sono ormai lontani i tempi in cui, al pari della sorella, veniva criticata per le frequenti vacanze annuali a spese dei contribuenti. La...Hanno fatto il giro del mondo gli scatti che immortalano Jack Brooksbank, marito della principessa Eugenia di York, su uno yacht a Capri con tre amiche.Chi ha detto che Elisabetta II si ritira? Nessun giornale inglese serio lo ha scritto. Ecco perché questa news è solo gossip. “La regina Elisabetta si ritira per occuparsi del marito” E’ una news che ...