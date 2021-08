La prima immagine della nuova regina Elisabetta di The Crown

Leggi su cityroma

(Di lunedì 2 agosto 2021) Qualcuno la ricorderà per Il segreto di Vera Drake, anche se il grande pubblico la conosce soprattutto come l’insopportabile Dolores Umbridge dei film di Harry Potter. Ora l’attrice inglese Imelda Staunton è pronta per un’altra parte difficile e ambiziosa: erediterà il testimone da Olivia Colman nella serie Netflix The. Sarà, dunque, laII. Le ripresequinta stagione sono iniziate proprio in questi giorni e per l’occasione la piattaforma di streaming ha diffuso laufficiale di Staunton nei panni regali. Dopo che Claire Foy ha dato il volto ...