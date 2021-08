La pandemia peggiora in Francia | nuovo aumento dei ricoveri nei reparti di rianimazione  

Advertising

infoitsalute : Monitoraggio Iss, peggiora la pandemia di Covid-19: Rt a 1,57, schizza l’incidenza a 58 casi - globalistIT : -

Ultime Notizie dalla rete : pandemia peggiora

Vatican News

La situazione va male: continua a crescere la pressione sul sistema ospedaliero della Francia con un nuovo aumento dei ricoveri, incluso nei reparti di rianimazione. Secondo i dati forniti oggi da ...Sie con lasi rischiano focolai. - continua sotto - "Le immagini di via Seggio e di quello che si ripete ogni fine settimana - ha dichiarato dall'opposizione Gianluca Golia - ...La situazione va male: continua a crescere la pressione sul sistema ospedaliero della Francia con un nuovo aumento dei ricoveri, incluso nei reparti di rianimazione. Secondo i dati forniti oggi da San ...Il nuovo anno di formazione scolastica e professionale, in molti dei Lander tedeschi, inizia oggi. Secondo l'Agenzia federale per il lavoro, oltre 162mila candidati non hanno ancora trovato un posto d ...