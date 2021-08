La nonna non l’ha trovato nel suo letto e ha chiamato subito la polizia: bimbo di 4 anni trovato morto (Di martedì 3 agosto 2021) Un bambino americano di quattro anni è stato trovato morto nella scatola dei giocattoli in casa sua, poche ore dopo che un membro della famiglia ne aveva denunciato la scomparsa. Il piccolo Kache Wallis era stato messo a letto dai membri della famiglia la notte precedente. Quando la nonna si è accorta che non c'era più si è messa a cercarlo senza successo. Le autorità di Hurricane City, nello Stato Usa dello Utah, hanno condotto una seconda ricerca e hanno trovato il bimbo morto nella toybox all'interno della camera ... Leggi su howtodofor (Di martedì 3 agosto 2021) Un bambino americano di quattroè statonella scatola dei giocattoli in casa sua, poche ore dopo che un membro della famiglia ne aveva denunciato la scomparsa. Il piccolo Kache Wallis era stato messo adai membri della famiglia la notte precedente. Quando lasi è accorta che non c'era più si è messa a cercarlo senza successo. Le autorità di Hurricane City, nello Stato Usa dello Utah, hanno condotto una seconda ricerca e hannoilnella toybox all'interno della camera ...

