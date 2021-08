La mia nuova vita con 20 kg in meno

(Di lunedì 2 agosto 2021) Partiamo con le premesse, ho 51 anni e non voglio fare la modella, mi basta continuare a svolgere il lavoro che amo, cioè la giornalista, e raccontare ladegli altri, raccogliere emozioni e trasformarle in storie. Dopotutto credo, senza falsa modestia, di essere anche abbastanza brava, ma avevo promesso che vi avrei tenuto aggiornate sui miei progressi, e così a distanza di tre mesi dalla sleeve gastrectomy, e con ben venti chili insulle spalle, sono qua per fare il punto della situazione. Credetemi quando vi dico che mai avrei pensato di arrivare a sottopormi ad una resezione parziale dello stomaco, l’80%, anche perché essendo cresciuta a pane ...

Advertising

daymelloreal : Attenzione ?? - iosodecore_ : tanto andrà a finire che nella nuova edizione troveremo qualcuno che ci ricordi i nostri protetti e la mia tl sarà sempre la stessa - __laurina_ : Mia nuova coppia preferita ?? Tamberi e Barshim #Tamberi #Barshim #Tokyo2020 #GiochiOlimpici - intermedie7 : @Giu_ggiola La mia esperienza la voglio condividere o far condividere meglio detto con tutti i connazionali che com… - Joaquinper11 : @lov1ngyves vatti ad ascoltare dumb dumb di somi che è la mia nuova canzone preferita -

Ultime Notizie dalla rete : mia nuova

Corriere della Sera

... diistituzione. Anche questo sarà sottoposto al CSM che deve esprimersi al riguardo. Inoltre,... Bologna sappia di poter contare su di me e su tutto il Ministero, per quanto è nellacompetenza.Un segnale preciso nei confronti degli abitanti delle contrade che avranno dunque nella... Il verde è relazionea tra uomo e ambiente ma anche occasione di unaeconomia: - con la ...La statua del Santo ha ricevuto una nuova aureola realizzata e donata per devozione dalla gioielleria Perri. Il 4 agosto ci sarà la festa impreziosita dal giubileo per gli 800 anni dalla morte del Pro ...Il cantautore e personaggio tv, nuovo giurato di Tale e Quale Show, senza freni sui social network: scopri cosa ha dichiarato ...