La mental coach di Jacobs svela il segreto del successo mentre l’esperto di doping è sibillino su Twitter

(Di lunedì 2 agosto 2021) Nella giornata di ieri Marcellha vinto per la prima volta la medaglia d’oro nei 100 metri piani, con un tempo davvero impressionante, quello di 9.80. Una gara che ha entusiasmato e tenuto con il fiato sospeso tutti gli italiani, fino all’esultanza finale. Alle spalle di questa vittoria c’è anche una, ovvero Nicoletta Romanazzi, che ha rilasciato un’intervista al ‘Corriere della Sera’ per spiegare ildeldi. Leggi anche -> La Norvegia non indossa il bikini alle Olimpiadi? Pink si propone di pagare la multa Nicoletta Romanazzi ...

Advertising

andrewsword2 : RT @Curenna: Ho bisogno di un mental coach - infoitsport : Jacobs e Nicoletta Romanazzi, la mental coach: «Ho pianto mezzora, Marcell ragazzo d'oro» - infoitsport : Jacobs, la mental coach e i segreti:«Si bloccava, ora non si fa distrarre» - Il - Nicolo_Morelli : Voglio anche io la mental coach di Jacobs - AlibrandoR : RT @Ingestibile79: Ma mental coach è un lavoro? -

Ultime Notizie dalla rete : mental coach

Lo ha ribadito a più riprese, in queste ore, la suaNicoletta Romanazzi, che nei commenti post - gara è stata spesso (ma non del tutto impropriamente) additata come la deus ex machina ...E quando ha deciso di diventare un velocista, assecondando un talento scoperto quasi all'improvviso e che è stato supportato dall'azione della Federazione e dall'incontro con una, ...Cosa si prova quando un proprio ragazzo vince una gara irripetibile come i 100 metri piani di un Olimpiade? Nella pagina indelebile che Lamont Marcell Jacobs ha scritto allo Stadio Olimpico di Tokyo c ...La prima esperienza professionale l’ha fatta con Andrea Mari, un fantino del Palio di Siena che non riusciva a vincere, 13 pali alle spalle insieme con tante delusioni. La miniera dell’oro più splende ...