La memoria del principe Filippo “derisa” nella serie animata The Prince (Di lunedì 2 agosto 2021) The Prince è la nuova e controversa serie animata prodotta da HBO Max. Il produttore de I Griffin, Gary Janetti, ha utilizzato tutta la satira pungente di cui è capace per ritrarre la Famiglia Reale, i suoi membri e le loro abitudini. Tra risate e critiche, però, non è piaciuto ai più il modo in cui sono … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di lunedì 2 agosto 2021) Theè la nuova e controversaprodotta da HBO Max. Il produttore de I Griffin, Gary Janetti, ha utilizzato tutta la satira pungente di cui è capace per ritrarre la Famiglia Reale, i suoi membri e le loro abitudini. Tra risate e critiche, però, non è piaciuto ai più il modo in cui sono … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

VittorioSgarbi : Giuseppe De Donno è vivo. E ne onoreremo la memoria. (Piazza del Popolo, 28 luglio 2021) @stampasgarbi @IlPrimatoN - matteosalvinimi : In memoria del vicebrigadiere dei Carabinieri Mario Cerciello Rega, brutalmente assassinato a Roma due anni fa, ucc… - Raggi21_26 : RT @AngelaRossa4: ++ CON-TE MAI ++ Ritorna l'idea malsana, di berlusconiana memoria della mangiatoia del ponte di Messina da costruire in… - ilfuoriuscito : @andreapurgatori 'Occorre un'esplosione da cui non escano che fantasmi', era l'intento dei fascisti. Quarantuno ann… - LisaLiveNLearn : 'In quel momento ho perso il controllo del mio corpo... Il cuore mi batteva impazzito' #tamberi (Citazione a memoria) -