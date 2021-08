La Juventus vuole Bakayoko: alternativa a Locatelli (Di lunedì 2 agosto 2021) Anche la Juventus cerca Bakayoko, centrocampista in esubero dal Chelsea e che piace anche al Napoli. Il giocatore sicuramente non resterà a Londra. Il Napoli nella scorsa stagione lo ha avuto in prestito e potrebbe pensare di strappare la stessa formula al club inglese, ma sarebbe un’operazione che si potrebbe concretizzare solo nelle ultime settimane di mercato. Intanto secondo Gazzetta anche la Juventus sta pensando a Bakayoko. I bianconeri stanno puntando a Locatelli. Per prelevare il giocatore del Sassuolo servono almeno 40 milioni di euro, un grande esborso economico per una società che va avanti con ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 2 agosto 2021) Anche lacerca, centrocampista in esubero dal Chelsea e che piace anche al Napoli. Il giocatore sicuramente non resterà a Londra. Il Napoli nella scorsa stagione lo ha avuto in prestito e potrebbe pensare di strappare la stessa formula al club inglese, ma sarebbe un’operazione che si potrebbe concretizzare solo nelle ultime settimane di mercato. Intanto secondo Gazzetta anche lasta pensando a. I bianconeri stanno puntando a. Per prelevare il giocatore del Sassuolo servono almeno 40 milioni di euro, un grande esborso economico per una società che va avanti con ...

