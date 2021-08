La famiglia di Jacobs esulta al momento dell' oro Il fratello | Vengono i brividi a rivedere le immagini

(Di lunedì 2 agosto 2021) " Non ho ancora realizzato che mioha vinto l’oro olimpico. Non pensavo riuscisse a centrare il record europeo e la medaglia più prestigiosa ". Con queste parole Nicolò Secolo,del...

È la cosa più bella che mi sarebbe potuto succedere', continua, che poi pensa anche alla. 'Ogni parte di questa medaglia è loro. Senza di loro non avrei fatto nulla di quello che ho ...C'è un po' di Roma nella medaglia d'oro di Marcell. Il neocampione olimpico vive al Fleming e il giorno in cui la Capitale ha accolto lui e la ... si allena, e poi si gode laa casa. È ...La mamma: “Ho sempre creduto in lui”, ha dichiara la Sig. Viviana in lacrime per la prima volta dopo la vittoria del figlio ...L’IMPRESA MARCELL JACOBS VISTA DALLA SUA FAMIGLIA: LA REAZIONE ALL’ARRIVO AL TRAGUARDO AMICI E PARENTI DI MARCELL JACOBS ESULTANO PER LA VITTORIA DEL VELOCISTA ALLE OLIMPIADI Da www.corriere.it Vivian ...