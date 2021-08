La famiglia di Jacobs esulta al momento dell' oro Il fratello | Vengono i brividi a rivedere le immagini Il legame con la Calabria

(Di lunedì 2 agosto 2021) " Non ho ancora realizzato che mioha vinto l’oro olimpico. Non pensavo riuscisse a centrare il record europeo e la medaglia più prestigiosa ". Con queste parole Nicolò Secolo,del...

Advertising

angelomangiante : #Jacobs : 'Quando ho visto Gimbo saltare e vincere, mi sono gasato e ho pensato che dovevo vincere anche io. L'oro… - SimoPillon : Grandissimo il bresciano Marcell Jacobs che entra nella storia! Subito dopo la vittoria, Jacobs ha dichiarato poche… - dugongop : RT @JackSintini: Una normalissima #famiglia italiana ???? che guarda un suo parente fare la storia dello #sport durante una tranquilla domeni… - MaryMoSoLu : un vestito per un matrimonio di un amico di famiglia. La commessa che in teoria avrebbe dovuto aiutarmi, continuav… - em_eraldsea : @MetaErmal Ieri ho letto un articolo dove dicevano che il padre lo ha abbandonato da piccolo e ha preferito seguire… -

Ultime Notizie dalla rete : famiglia Jacobs

Corriere TV

Di lei sappiamo che prima lavorava come dipendente all'Outlet di Serravalle e che è una donna molto legata alla, sia la sua che quella di. Quest'ultimo, prima di incontrarla, ha avuto ...Marcellin lacrime ha cantato l'inno sotto la mascherina: 'Nemmeno dei sogni potevo ... 'I miei figli, la mia compagna, la mia: ogni parte di questa medaglia è anche loro. Perché senza ...Marcell Jacobs vince uno storico oro nei 100 metri alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e viene celebrato dalla stampa mondiale. Non tutti, però, accolgono la notizia d ..." Non ho ancora realizzato che mio fratello ha vinto l’oro olimpico. Non pensavo riuscisse a centrare il record europeo e la medaglia più prestigiosa ". Con ...