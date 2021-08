La Divina Commedia nel Giardino di Ninfa: “Estaselvaselvaggia” (Di lunedì 2 agosto 2021) Dal 30 luglio all’8 agosto si potrà entrare nella “selva selvaggia e aspra e forte” di Dante grazie ad “Estaselvaselvaggia”, lo spettacolo sulla Divina Commedia con Clemente Pernarella e Melania Maccaferri, nella meravigliosa cornice del Giardino di Ninfa (Cisterna di Latina). La magia che unisce letteratura e teatro nasce da un’idea del regista e attore Clemente Pernarella, con la collaborazione del Teatro Fellini di Pontinia e la Fondazione Roffredo Caetani. ©MariannaCarolinaSaleLa Divina Commedia nel teatro moderno: l’importanza della comunicazione e ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 2 agosto 2021) Dal 30 luglio all’8 agosto si potrà entrare nella “selva selvaggia e aspra e forte” di Dante grazie ad “”, lo spettacolo sullacon Clemente Pernarella e Melania Maccaferri, nella meravigliosa cornice deldi(Cisterna di Latina). La magia che unisce letteratura e teatro nasce da un’idea del regista e attore Clemente Pernarella, con la collaborazione del Teatro Fellini di Pontinia e la Fondazione Roffredo Caetani. ©MariannaCarolinaSaleLanel teatro moderno: l’importanza della comunicazione e ...

