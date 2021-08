La creatività che serve per spingere l’Italia riluttante a vaccinarsi

Leggi su ilfoglio

(Di lunedì 2 agosto 2021) Incentivi, regole,e una parola d’ordine senza la quale non se ne uscirà facilmente: più che affidarsi allo stato occorre affidarsi ai privati (e al denaro). L’ultimo miglio della campagna vaccinale, come ha detto su questo giornale una settimana fa il generale Figliuolo, dipenderà da molti fattori. Dipenderà dal buon funzionamento della macchina dello stato, dipenderà dalla capacità di andare a convincere uno per uno i non vaccinati, dipenderà dalla velocità con cui si andranno a immunizzare gli italiani più fragili, dipenderà dalla quantità di sciocchezze che i populisti riusciranno a non dire per non disincentivare ulteriormente i propri elettori a ricevere ...