“La Casa di Carta – Parte 5”, rivelati trailer e locandina (Di lunedì 2 agosto 2021) Grande attesa per la nuova stagione dell’ormai celebre serie tv “La Casa di Carta Parte 5“. La serie spagnola annuncia il nuovo trailer, disponibile su YouTube dal canale ufficiale di Netflix, e locandina della quinta stagione. 100 ore che sembrano 100 anni. Così Tokyo descrive come si sente nel trailer ufficiale del primo volume de La Casa di Carta Parte 5. Il Professore rivela che il suo nascondiglio è stato scoperto, mentre il colonnello Tamayo prepara l’irruzione dell’esercito all’interno della Banca di Spagna. È uno dei momenti più ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 2 agosto 2021) Grande attesa per la nuova stagione dell’ormai celebre serie tv “Ladi5“. La serie spagnola annuncia il nuovo, disponibile su YouTube dal canale ufficiale di Netflix, edella quinta stagione. 100 ore che sembrano 100 anni. Così Tokyo descrive come si sente nelufficiale del primo volume de Ladi5. Il Professore rivela che il suo nascondiglio è stato scoperto, mentre il colonnello Tamayo prepara l’irruzione dell’esercito all’interno della Banca di Spagna. È uno dei momenti più ...

Advertising

ST0ESAURITA : io la guarderò la parte 5 della casa di carta ma non perché mi interessi visto che mi ha rotto il cazzo e sta facen… - ifellfromhelll : non mi ricordo un cazzo de la casa di carta???? - thisisacasino : oggi vi devo confessare che ho mollato la casa di carta alla prima stagione perché mi stavo rompendo le palle e tok… - giuIsz : RT @loveedeckerstar: io guardando il trailer della casa di carta #LCDP5 - _hellotetectif : La totale assenza di senso logico che ha ormai la casa di carta ma purtroppo io non posso fare a meno di vedere ste… -