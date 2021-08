La casa di carta 5 | il trailer esplosivo del gran finale | ecco le date di uscita dell’ultima stagione – Video

(Di lunedì 2 agosto 2021) Da domani, martedì 3 settembre, Netflix rilascia sulla propria piattaforma la prima parte – composta di cinque puntate – dell’attesissimode Lade papel (Ladi), una delle serie tv più seguite di tutti i tempi. Per gli ultimi cinque episodi, in cui si conosceranno le sorti del gruppo guidato dal Professore (Alvaro Morte) e da Tokyo (Ursula Corbero), dovremo aspettare il 3 di dicembre. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

La Casa di Carta 5, Vol1: il Professore è in pericolo. Su Netflix dal 3 settembre le nuove puntate. Attesa terminata dunque per una delle serie tv più amate della piattaforma streaming.