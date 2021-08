La Casa di Carta 5 | il trailer e le anticipazioni dell' ultima stagione

Leggi su panorama

(Di lunedì 2 agosto 2021) Per la banda è uno dei momenti più incerti di sempre: il Professore non risponde, tutti i piani sembrano saltati e l'esercito si prepara a fare irruzione all'internoa Banca di Spagna. La fine questa volta è vicinissima. Si annuncia ad alto tasso di adrenalina e colpi di scena la quinta ede Ladi: la serie cult di Netflix sta per tornare ma si farà desiderare dai milioni di spettatori che ha nel mondo perché questa volta andrà in onda in due capitoli, il primo dei quali sarà disponibile sulla piattaforma dal 3 settembre 2021, mentre per il gran finale toccherà aspettare fino ...