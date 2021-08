La Casa di Carta 5: il trailer dell’ultima stagione – Video (Di lunedì 2 agosto 2021) La Casa di Carta 5x02 100 ore che sembrano 100 anni. Così Tokyo descrive come si sente nel trailer ufficiale del primo volume de La Casa di Carta Parte 5. Il Professore rivela che il suo nascondiglio è stato scoperto, mentre il colonnello Tamayo prepara l’irruzione dell’esercito all’interno della Banca di Spagna. È uno dei momenti più incerti di sempre. La banda è alle strette e sembra che questa sia davvero la fine. Riusciranno a raccogliere le forze per combattere contro le probabilità… solo per un’altra volta? Dopotutto, loro sono la Resistenza. “Resistere senza mai arrendersi” si legge nel promo che ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 2 agosto 2021) Ladi5x02 100 ore che sembrano 100 anni. Così Tokyo descrive come si sente nelufficiale del primo volume de LadiParte 5. Il Professore rivela che il suo nascondiglio è stato scoperto, mentre il colonnello Tamayo prepara l’irruzione dell’esercito all’interno della Banca di Spagna. È uno dei momenti più incerti di sempre. La banda è alle strette e sembra che questa sia davvero la fine. Riusciranno a raccogliere le forze per combattere contro le probabilità… solo per un’altra volta? Dopotutto, loro sono la Resistenza. “Resistere senza mai arrendersi” si legge nel promo che ...

