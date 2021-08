Kikò Nalli è ancora innamorato di Tina Cipollari? La ex sgancia la bomba

Leggi su blogtivvu

(Di lunedì 2 agosto 2021) Ambra Lombardo intervistata tra le pagine di DiPiù, lancia lariguardantee la ex mogliecon la quale condivide anche l’amore per i tre figli nati dal loro matrimonio.di? La exlaè un uomo molto buono. Posso dire tante... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.