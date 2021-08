Kiko Nalli è ancora innamorato di Tina Cipollari? Ambra Lombardo sgancia la bomba

(Di lunedì 2 agosto 2021) Tra, che qualche anno fa hanno divorziato dopo oltre dieci anni insieme e tre figli adolescenti, non sarebbe mai finita. O meglio: se l’opinionista di Uomini e Donne si è rifatta una vita col nuovo compagno Vincenzo Ferrara, un ristoratore di Firenze, Kikò non avrebbe mai dimenticato l’ex moglie e proverebbequalcosa per lei. La “” – è il caso di chiamarla così – è stata lanciata dall’ex di lui,parla del rapporto tra...

Kikòancora innamorato di Tina Cipollari? La ex sgancia la bomba Kikò è un uomo molto buono. Posso dire tante cose belle di lui. Il mio ex è tanto innamorato dei suoi figli e forse, in fondo in ...Nel 2019 Ambra Lombardo e Kikòhanno partecipato al ' Grande Fratello Nip ', il reality show di Canale 5 condotto da Barbara D'Urso. I due dal programma sono usciti insieme, ma la loro relazione fuori dagli studi di Cinecittà ...Retroscena, anticipazioni, indiscrezioni, scoop, pettegolezzi, gossip, notizie oggi lunedì 2 luglio 2021 sui protagonisti dello showbiz ...Kikò Nalli ancora innamorato di Tina Cipollari? La ex fidanzata Ambra Lombardo sgancia la bomba e parla (ancora) della loro relazione.