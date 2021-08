Kikò Nalli Ancora Innamorato di Tina | Le Parole di Ambra Lombardo!

(Di lunedì 2 agosto 2021)Cipollari tornano al centro dell’attenzione dopo lediLombardo, che sostiene che il suo ex compagno siadell’opinionista. Ecco che ha detto…Lombardo esono stati i due protagonisti del Grande Fratello condotto da Barbara D’Urso. I due si sono conosciuti ed innamorati all’interno della casa più spiata d’Italia, ma fuori dal programma le cose non sono andate altrettanto bene. Ora la Lombardo ha rilasciato delle nuove dichiarazioni sulla loro storia, facendo ...

Ambra Lombardo intervistata tra le pagine di DiPiù , lancia la bomba riguardantee la ex moglie Tina Cipollari con la quale condivide anche l'amore per i tre figli nati dal loro matrimonio.ancora innamorato di Tina Cipollari? La ex sgancia la bombaè un ...Nel 2019 Ambra Lombardo ehanno partecipato al ' Grande Fratello Nip ', il reality show di Canale 5 condotto da Barbara D'Urso. I due dal programma sono usciti insieme, ma la loro relazione fuori dagli studi di ...