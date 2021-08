Kikó Nalli ancora innamorato di Tina Cipollari? Parla Ambra Lombardo

Leggi su isaechia

(Di lunedì 2 agosto 2021) Si sono conosciuti e innamorati all’interno della Casa del Gf 16 sotto gli occhi vigili di Barbara D’Urso, Kikò. Parrucchiere ed ex marito dilui, professoressa lei, lontano dalle telecamere non sono riusciti a far decollare la loro relazione e dopo qualche mese si sono lasciati. In una intervista rilasciata al settimanale Di Più, la professoressa non ha nascosto la sua amarezza per la fine di questa storia, in cui aveva creduto particolarmente e ha anche spiegato quali sono stati i motivi che li hanno spinto a dividersi: ad influire negativamente sul loro rapporto ...