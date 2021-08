Kane Tottenham: gli Spurs resistono agli assalti, ma il City non si arrende (Di lunedì 2 agosto 2021) Kane Tottenham: gli Spurs resistono agli assalti, ma il Manchester City non si arrende. Pronta una nuova offerta da parte dei Citizens Rischia di farsi sempre più ingarbugliata la situazione legata al futuro di Harry Kane. Il Tottenham, dopo aver rispedito al mittente un’offerta da 100 milioni di sterline da parte del Manchester City, vorrebbe tenere in rosa ad ogni costo l’attaccante inglese. Il Manchester City però, secondo quanto riportato su Twitter da Fabrizio Romano, non demorde e ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 2 agosto 2021): gli, ma il Manchesternon si. Pronta una nuova offerta da parte dei Citizens Rischia di farsi sempre più ingarbugliata la situazione legata al futuro di Harry. Il, dopo aver rispedito al mittente un’offerta da 100 milioni di sterline da parte del Manchester, vorrebbe tenere in rosa ad ogni costo l’attaccante inglese. Il Manchesterperò, secondo quanto riportato su Twitter da Fabrizio Romano, non demorde e ...

