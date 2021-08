Kaio Jorge, il personal trainer: “Il nuovo fenomeno della Juve” (Di lunedì 2 agosto 2021) Kaio Jorge si appresta a diventare il nuovo attaccante della Juventus. Il giocatore, attraverso il suo profilo di Instragram, ha pubblicato una storia del suo personal trainer Keke Lyra che con un messaggio inequivocabile ha di fatto, nuovamente ufficializzato, il suo approdo in bianconero. “Questo è un po’ di quello che è successo oggi con il nuovo fenomeno della Juventus”, questa la didascalia con una foto di Kaio durante una sessione d’allenamento personalizzata. Foto: ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 2 agosto 2021)si appresta a diventare ilattaccantentus. Il giocatore, attraverso il suo profilo di Instragram, ha pubblicato una storia del suoKeke Lyra che con un messaggio inequivocabile ha di fatto, nuovamente ufficializzato, il suo approdo in bianconero. “Questo è un po’ di quello che è successo oggi con ilntus”, questa la didascalia con una foto didurante una sessione d’allenamentoizzata. Foto: ...

