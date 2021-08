Juventus | ufficiale | arriva Kaio Jorge Lo annuncia il Santos

(Di lunedì 2 agosto 2021) Laha preso. E’ lo stessoadre ufficialmente in una nota l’accordo con i bianconeri per la cessione immediata del 19enne attaccante brasiliano. “Laha accettato le condizioni che abbiamo posto e che ritenevamo fossero le migliori in questo momento per il club, dato lo scenario che abbiamo davanti. Buona fortuna a, tiferemo per lui“, le parole di Andres Rueda, presidente del Peixe. Classe 2002,ha segnato otto reti nell’ultima stagione. SportFace.

Dopo il rinnovo di Chiellini altra ufficialità per la: il club annuncia l'accordo con la società bianconera, affare fatto Allegri © Getty ImagesKaio Jorge è un nuovo calciatore della. Come raccontato da Calciomercato.it, è arrivata l'attesa fumata bianca per l'attaccante del Santos. E' proprio il club brasiliano ad ufficializzare l'accordo con la società piemontese: '...Commenta per primo Ora è, lae il Santos hanno raggiunto l'accordo per il trasferimento di Kaio Jorge a Torino. Il club brasiliano annuncia con una nota sul proprio sito l'intesa con i bianconeri. Il Santos ...Kaio Jorge alla Juventus, ora è ufficiale. L’annuncio arriva direttamente dai social e dal sito internet del Santos, ormai ex proprietario del cartellino del talento brasiliano: “Il Santos e la ...Kaio Jorge alla Juventus, dal Santos arriva l’ufficialità. Questo il comunicato appena pubblicato dal club brasiliano sul trasferimento immediato in maglia bianconera del talento classe 2002: “Il Sant ...