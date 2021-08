Juventus, Ramsey regista: solo una provocazione? (Di lunedì 2 agosto 2021) Aaron Ramsey è stato schierato nel ruolo di play davanti alla difesa contro il Monza: provocazione di Allegri? Aaron Ramsey ha fatto il suo esordio stagionale nell’amichevole contro il Monza nel Trofeo Luigi Berlusconi: il gallese, infatti, è stato schierato come play davanti alla difesa da Allegri ricevendo anche gli elogi del tecnico a fine gara. Il Corriere Torino si pone l’interrogativo: ennesima provocazione di Allegri per il mercato? Con i centrocampisti che tardano ad arrivare (Locatelli e Pjanic) la mossa di Allegri potrebbe andare in questa direzione anche se Ramsey all’Arsenal aveva già ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 2 agosto 2021) Aaronè stato schierato nel ruolo di play davanti alla difesa contro il Monza:di Allegri? Aaronha fatto il suo esordio stagionale nell’amichevole contro il Monza nel Trofeo Luigi Berlusconi: il gallese, infatti, è stato schierato come play davanti alla difesa da Allegri ricevendo anche gli elogi del tecnico a fine gara. Il Corriere Torino si pone l’interrogativo: ennesimadi Allegri per il mercato? Con i centrocampisti che tardano ad arrivare (Locatelli e Pjanic) la mossa di Allegri potrebbe andare in questa direzione anche seall’Arsenal aveva già ...

Advertising

DiMarzio : #Juventus, #Allegri promuove il lavoro di #Ramsey davanti alla difesa: 'Può essere molto bravo' - infoitsport : Calciomercato Juventus, destino segnato per Ramsey | La situazione - MondoBN : SCONCERTI: “Ramsey è come Pjanic. Allegri inventa pe - BeppeMastrotta : RT @MarcoCH0: Titolo #QSVS sulla Juventus, ieri sera: 'ALLEGRI(?) allontana Pjanic, ipotesi Ramsey ALLA PIRLO' Leccano che è un piacere, p… - AndreaInterNews : Ramsey allenatore ad interim per una stagione mi sembra la soluzione migliore per la Juventus di oggi. -