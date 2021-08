Juventus, dalla Spagna: «Ancora incerto il futuro di Ronaldo» (Di lunedì 2 agosto 2021) Cristiano Ronaldo e le voci sul futuro: arrivano nuove indiscrezioni dalla Spagna sul fuoriclasse portoghese Secondo quanto riportato da AS, il futuro di Cristiano Ronaldo resterebbe Ancora incerto, nonostante il suo ritorno alla Juve. Il portoghese, secondo le indiscrezioni spagnole, considererebbe finita la sua esperienza a Torino e cercherebbe una via d’uscita. Se Mbappé dovesse andare al Psg, ecco che i francesi potrebbero sostituirlo con CR7. In caso contrario, potrebbe rifarsi vivo il Real Madrid, con Carlo Ancelotti alleato della ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 2 agosto 2021) Cristianoe le voci sul: arrivano nuove indiscrezionisul fuoriclasse portoghese Secondo quanto riportato da AS, ildi Cristianoresterebbe, nonostante il suo ritorno alla Juve. Il portoghese, secondo le indiscrezioni spagnole, considererebbe finita la sua esperienza a Torino e cercherebbe una via d’uscita. Se Mbappé dovesse andare al Psg, ecco che i francesi potrebbero sostituirlo con CR7. In caso contrario, potrebbe rifarsi vivo il Real Madrid, con Carlo Ancelotti alleato della ...

