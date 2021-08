Juventus, Chiellini rinnova: “Ci sono ancora pagine di storia bianconera da scrivere” (Di lunedì 2 agosto 2021) “Ci sono ancora pagine di storia bianconera da scrivere. Insieme. Fino alla fine”. Giorgio Chiellini commenta così sui propri account social la notizia del suo rinnovo con la Juventus fino al 2023. Il centrale bianconero, svincolato ormai da un mese, ha trovato l’accordo con il club piemontese per il rinnovo del contratto per altri due anni, portando così la sua permanenza in questa squadra fino a diciotto anni, dal 2005, appunto, al 2023. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 2 agosto 2021) “Cidida. Insieme. Fino alla fine”. Giorgiocommenta così sui propri account social la notizia del suo rinnovo con lafino al 2023. Il centrale bianconero, svincolato ormai da un mese, ha trovato l’accordo con il club piemontese per il rinnovo del contratto per altri due anni, portando così la sua permanenza in questa squadra fino a diciotto anni, dal 2005, appunto, al 2023. SportFace.

