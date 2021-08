Juventus, Chiellini: “Mai visto lontano da qui, questa firma era solo una formalità” (Di lunedì 2 agosto 2021) Le parole del difensore bianconero in seguito al suo prolungamento del contratto con la 'Vecchia Signora' fino al 2023 Leggi su mediagol (Di lunedì 2 agosto 2021) Le parole del difensore bianconero in seguito al suo prolungamento del contratto con la 'Vecchia Signora' fino al 2023

Advertising

JuventusTV : ?? «Un passaggio importante della mia vita. Sono arrivato che ero un ragazzo, adesso mi sto godendo ogni istante. Vo… - romeoagresti : #Juventus: terminato l’incontro tra #Chiellini e la dirigenza per il rinnovo di contratto 3??????@GoalItalia - romeoagresti : #Chiellini ha rinnovato con la #Juventus fino al 2023 // Chiellini has signed a contract extension with Juventus un… - ForEsordientus : RT @CB_Ignoranza: UFFICIALE: Chiellini continuerà a bullizzare attaccanti con la maglia della Juventus fino al 2023. #Juventus https://t.c… - CarlosAndree28 : RT @romeoagresti: #Chiellini ha rinnovato con la #Juventus fino al 2023 // Chiellini has signed a contract extension with Juventus until 20… -