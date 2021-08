Juventus, Chiellini è alla Continassa: si lavora al rinnovo – VIDEO (Di lunedì 2 agosto 2021) Giorgio Chiellini è arrivato alla Continassa: incontro con la dirigenza della Juventus per formalizzare il rinnovo – VIDEO (Marco Baridon, inviato alla Continassa) – Giorgio Chiellini è arrivato alla Continassa. Dopo la splendida vittoria ad Euro 2020, il capitano bianconero è arrivato nel quartier generale della Juventus per formalizzare il rinnovo di contratto. Non ci dovrebbe essere nessuna sorpresa anche a giudicare dalle parole di Agnelli e dello stesso ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 2 agosto 2021) Giorgioè arrivato: incontro con la dirigenza dellaper formalizzare il(Marco Baridon, inviato) – Giorgioè arrivato. Dopo la splendida vittoria ad Euro 2020, il capitano bianconero è arrivato nel quartier generale dellaper formalizzare ildi contratto. Non ci dovrebbe essere nessuna sorpresa anche a giudicare dalle parole di Agnelli e dello stesso ...

