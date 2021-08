Juventus, Barzagli: «De Ligt più forte di me. Chiesa è micidiale, che cattiveria» (Di lunedì 2 agosto 2021) Andrea Barzagli ha rilasciato un’intervista a Tuttosport dove ha toccato vari argomenti a tinte bianconere Andrea Barzagli ha rilasciato una lunga intervista a Tuttosport. LEGGI L’INTERVISTA COMPLETA SU Juventus NEWS 24 DE Ligt – «Abbiamo caratteristiche simili, è vero, ma De Ligt potenzialmente è più forte lui di me. Altrimenti alla sua età non avrebbe già fatto così tanto. Le critiche di Van Basten a De Ligt? A volte si entra troppo a gamba tesa su questi ragazzi: ma chi mai potrebbe essere al top a 21-22 anni? È l’esperienza che, stagione dopo stagione, ti aiuta a ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 2 agosto 2021) Andreaha rilasciato un’intervista a Tuttosport dove ha toccato vari argomenti a tinte bianconere Andreaha rilasciato una lunga intervista a Tuttosport. LEGGI L’INTERVISTA COMPLETA SUNEWS 24 DE– «Abbiamo caratteristiche simili, è vero, ma Depotenzialmente è piùlui di me. Altrimenti alla sua età non avrebbe già fatto così tanto. Le critiche di Van Basten a De? A volte si entra troppo a gamba tesa su questi ragazzi: ma chi mai potrebbe essere al top a 21-22 anni? È l’esperienza che, stagione dopo stagione, ti aiuta a ...

Advertising

DelHicham : RT @SCUtweet: #Barzagli a Tuttosport ?? Ho lodato #Bonucci e #Chiellini per #EURO2020: Giorgio ha l'arte del marcare che è sparita. #Dybala… - antuan_rinaldi : RT @SCUtweet: #Barzagli a Tuttosport ?? Ho lodato #Bonucci e #Chiellini per #EURO2020: Giorgio ha l'arte del marcare che è sparita. #Dybala… - sportli26181512 : Barzagli: 'Nessun litigio con Sarri, ecco perché ho detto no ad Allegri. Juve, devi rinnovare il contratto a Dybala… - SCUtweet : #Barzagli a Tuttosport ?? Ho lodato #Bonucci e #Chiellini per #EURO2020: Giorgio ha l'arte del marcare che è sparit… - gilnar76 : Barzagli: «De Ligt più forte di me. Van Basten? Entrata a gamba tesa» #Finoallafine #Forzajuve #Juventus #LiveAhead… -