Juve | distanza per Locatelli e Pjanic | spunta un nuovo nome per la mediana

(Di lunedì 2 agosto 2021) Non si sblocca la trattativa trantus e Sassuolo per Manuel. Tra i due club c’è unadi 10 milioni di euro e non c’è accordo neppure sulla modalità di pagamento. Tutto fermo anche sul fronte Miralem, il centrocampista bosniaco vuole tornare a Torino e il Barcellona è disposto a lasciarlo andare L'articolo

Tra prestito, diritto di riscatto e bonus lasi è spinta poco sopra ai 30 milioni di euro , ... Juventus e Sassuolo dovranno fissare un altro summit in questi giorni , perché latra i due ...L'allenatore livornese si appresta a cominciare la sua seconda avventura alla Juventus, a... Parliamoci chiaro, per una società come la, vincere uno scudetto, una Coppa Italia ed una ...La Juventus non vuole più aspettare: ci sarà l’affondo per Locatelli, ma spunta il piano B in caso di mancato accordo col Sassuolo. E se non dovesse arrivare la fumata bianca, la Juventus ha già pensa ...La società bianconera però valuta anche delle alternative a Manuel Locatelli qualora il giocatore non dovesse arrivare. Interesserebbe sempre Corentin Tolisso, centrocampista del Bayern Monaco. Il naz ...