Juric sul mercato del Torino | “Ci sono delle situazioni da migliorare Pjaca? Sta tornando un giocatore vero”

Ivan Juric, tecnico del Torino, nel corso di un'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, si è soffermato sulle prossime operazioni di mercato che dovrà fare la società granata. "Ci sono tre o quattro situazioni da migliorare: l'obiettivo è avere una rosa di 18 elementi di quasi pari valore. Specialmente in attacco, dove si cambia molto, ci servono alternative e maggiore qualità. sono sicuro che faremo tutto, perché vedo in società la voglia di cambiare il passato". Poi sul nuovo acquisto Pjaca: "Mi aspetto tanto, tanto, tanto. Marko lo conosco ...

