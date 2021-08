Jungle Cruise in testa al box office italiano | ma gli incassi non decollano

(Di lunedì 2 agosto 2021)apre inal boxestivo, ma glinon sfondano, solo 811.000 di euro in un botteghino estivo afflitto dalla crisi. Neppure l'arrivo in sala dell'action adventure disneyanoscuote dal suo torpore il box: la scatenata pellicola ispirata a una popolare ride dei parchi tematici Disney incassa solo 811.000 di euro (679.000 euro nel weekend) da 327 sale in un'industria affossata dalla crisi. Qui la nostra recensione di...

Incassi soddisfacenti per il debutto dell'action adventure disneyanoal box office USA : la scatenata pellicola ispirata a una popolare ride dei parchi tematici Disney supera le aspettative incassando 34,2 milioni da 4.310 sale, con una media per sala di ...Prevedibilmente la vetta del boxoffice italiano del weekend spetta a, avventura per famiglie targata Disney e interpretata da Dwayne Johnson ed Emily Blunt: la partenza nei primi cinque giorni ha fatto registrare 811.000 euro (680.000 nel solo fine ...Con 34,2 milioni, e altri 30 raccolti su Disney+, l'avventura Disney Jungle Cruise segna un'apertura migliore del previsto, al secondo posto troviamo il debutto di The Green Knight, con Dev Patel. Inc ...A quanto pare fra The Rock e la Disney non si ripeterà "l'affare Scarlett Johansson" per l'uscita ibrida di Jungle ...