Judo | fioccano i cambi di categoria per gli italiani verso Parigi 2024 Manuel Lombardo passa ai -73 kg

(Di lunedì 2 agosto 2021) Tokyo 2021, per quanto riguarda il, è ormai andato in archivio ed è quindi già arrivato il momento di proiettarciil triennio che porterà gli atleti ai Giochi Olimpici di. In casa Italia il bilancio del quinquennio va considerato positivo su vari fronti e le medaglie di bronzo ottenute in Giappone da Odette Giuffrida e Maria Centracchio testimoniano la bontà di un percorso di crescita importante. Il prossimo triennio olimpico dovrebbe proporre diverse novità all’interno della squadra italiana, tra cui l’inserimento di alcuni giovani emergenti in pianta stabile tra i senior e alcuni ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Judo fioccano

OA Sport

Comprensibile la voglia di festeggiare con tanto di onorificenze che già: il Comune di ... Il papà di Maria, Bernardo, è un'istituzione delnazionale. Rimasto orfano di entrambi i genitori ...... 'No, stasera non si gioca, s'è rotto il campo, abbiamo tutti, l'invasione delle cavallette, ci sentiamo settimana prossima'. I tifosi della Juve replicano su twitterle reazioni e sono ...Tokyo 2021, per quanto riguarda il judo, è ormai andato in archivio ed è quindi già arrivato il momento di proiettarci verso il triennio che porterà gli atleti ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. In ca ...dal nostro inviato a Tokyo Bionda, tosta e con un bronzo al collo che fa grande il judo italiano. No, non è Odette Giuffrida anche se la romana in qualche modo c’entra. E’ ...