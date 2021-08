Jennifer Lopez: Rita De Crescenzo tenta di salire sullo yacht della popstar, ecco cosa è successo (VIDEO) (Di lunedì 2 agosto 2021) Rita De Crescenzo, ex spacciatrice napoletana ed influencer su Tik Tok, ha provato a salire sullo yacht di Jennifer Lopez, come testimonia un VIDEO che ha fatto il giro dei social. Rita De Crescenzo, ex spacciatrice di origini napoletane ed ora influencer su Tik Tok con oltre mezzo milione di followers, come testimonia un VIDEO, ha cercato di salire sullo yacht da 110 milioni di dollari a bordo del quale Jennifer Lopez e ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 2 agosto 2021)De, ex spacciatrice napoletana ed influencer su Tik Tok, ha provato adi, come testimonia unche ha fatto il giro dei social.De, ex spacciatrice di origini napoletane ed ora influencer su Tik Tok con oltre mezzo milione di followers, come testimonia un, ha cercato dida 110 milioni di dollari a bordo del qualee ...

Advertising

annatrieste : Non capisco la sorpresa per il fatto che Ben Affleck e Jennifer Lopez siano venuti a Mergellina. Gesù ma due poveri… - fanpage : A Capri sono arrivati Ben Affleck e Jennifer Lopez - Agenzia_Ansa : Jennifer Lopez e Ben Affleck a Capri mano nella mano. Passeggiata tra le stradine dell'isola, per la gioia di fan e… - BlueBandit_16 : RT @mattefloxacin88: Non Jennifer Lopez che improvvisa Let’s get loud a Capri, con una caciara tremenda. - dona_rana : RT @mattefloxacin88: Non Jennifer Lopez che improvvisa Let’s get loud a Capri, con una caciara tremenda. -