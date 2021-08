“Jasmine non sta bene”: la preoccupazione di papà Albano (e le parole della giovane Carrisi) (Di lunedì 2 agosto 2021) Brutto momento per la famiglia Carrisi, che si trova a dover affrontare problemi professionali e di salute. Dopo la notizia dell’esclusione come giurati a ‘The Voice Senior’, la giovane Jasmine ha contratto il covid ed adesso è in isolamento a casa, sotto lo sguardo vigile e preoccupato di papà Al Bano. LEGGI ANCHE => “Sono indignato”: seppure a scoppio ritardato, arriva la dura risposta di Al Bano Una delusione per la famiglia Carrisi Al bano e la figlia aveva convinto e divertito come giurati a ‘The Voice Senior’, eppure il programma ha deciso di voltargli le spalle, o meglio dire la ... Leggi su periodicoitaliano (Di lunedì 2 agosto 2021) Brutto momento per la famiglia, che si trova a dover affrontare problemi professionali e di salute. Dopo la notizia dell’esclusione come giurati a ‘The Voice Senior’, laha contratto il covid ed adesso è in isolamento a casa, sotto lo sguardo vigile e preoccupato diAl Bano. LEGGI ANCHE => “Sono indignato”: seppure a scoppio ritardato, arriva la dura risposta di Al Bano Una delusione per la famigliaAl bano e la figlia aveva convinto e divertito come giurati a ‘The Voice Senior’, eppure il programma ha deciso di voltargli le spalle, o meglio dire la ...

Advertising

infoitcultura : Jasmine Carrisi ha il Covid, Al Bano: “Non sta bene, ma senza vaccino starebbe peggio” - hovseofm : @midorijpg the jasmine throne !!! se ti piacciono i fantasy leggilo perchè è stupendo è tipo enemies to lovers but… - andreastoolbox : Jasmine Carrisi ha il Covid, Al Bano: Non sta bene, ma senza vaccino starebbe peggio - glooit : Jasmine Carrisi ha il Covid, Al Bano: “Non sta bene, ma senza vaccino starebbe peggio” leggi su Gloo… - infoitcultura : Al Bano svela come Jasmine Carrisi ha preso la notizia che non sarà in giuria a The Voice 'Lei è molto …' -