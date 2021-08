Jasmine Carrisi sta male, ha il Covid. Papà Al Bano preoccupato: “È dura vederla stare così male” (Di lunedì 2 agosto 2021) Jasmine Carrisi ha contratto il Covid e si trova ora in isolamento, con febbre alta e tutti i sintomi. A dare l’annuncio è stata lei stessa parlando con i fan attraverso i social, ma Papà Al Bano si è detto molto preoccupato. Un altro brutto colpo che si aggiunge a quello dell’esclusione da The Voice Senior; nella prossima edizione saranno infatti sostituiti da Orietta Berti. Jasmine Carrisi ha il Covid Jasmine Carrisi ha il Covid, è stata lei stessa ad annunciarlo nelle sue ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 2 agosto 2021)ha contratto ile si trova ora in isolamento, con febbre alta e tutti i sintomi. A dare l’annuncio è stata lei stessa parlando con i fan attraverso i social, maAlsi è detto molto. Un altro brutto colpo che si aggiunge a quello dell’esclusione da The Voice Senior; nella prossima edizione saranno infatti sostituiti da Orietta Berti.ha ilha il, è stata lei stessa ad annunciarlo nelle sue ...

