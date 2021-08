Jasmine Carrisi sta male, ha il Covid. Papà Al Bano preoccupato: 'È dura vederla stare così male' (Di lunedì 2 agosto 2021) In queste ore le sue parole stanno facendo il giro del web, riprese da più testate come Today : " Se non avesse fatto neanche la prima chissà come starebbe oggi, è dura vederla in quelle condizioni, ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 2 agosto 2021) In queste ore le sue parole stanno facendo il giro del web, riprese da più testate come Today : " Se non avesse fatto neanche la prima chissà comebbe oggi, èin quelle condizioni, ...

Advertising

infoitcultura : Al Bano Carrisi e Jasmine, doccia gelata. Arriva la conferma: “Una batosta” - infoitcultura : Al Bano e la figlia Jasmine Carrisi fuori da The Voice: «Dispiaciuta». Poi l'annuncio «Ho preso il Covid» - Il… - infoitcultura : Al Bano svela come Jasmine Carrisi ha preso la notizia che non sarà in giuria a The Voice 'Lei è molto …' - GossipItalia3 : Jasmine Carrisi sta male, ha il Covid. Papà Al Bano preoccupato: “È dura vederla stare così male” #gossipitalianews - infoitcultura : Jasmine Carrisi positiva al Covid: “Sto malissimo”, l’annuncio social -