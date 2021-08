Jacobs - Tamberi | notte insonne dopo l' oro Marcell | ' In Texas sono solo nato | l' Italia è il mio Paese'

(Di lunedì 2 agosto 2021) Andare a dormire,una domenica come quella del primo agosto 2021, era impossibile. Pere Gianmarco si prevedono tante notti insonni per l'euforia di due ori che hanno riscritto la storia ...

Ultime Notizie dalla rete : Jacobs Tamberi

Dopo il doppio oro diil presidente del Coni riflette sui prossimi giorni di Olimpiade e sogna di superare il record storico dell'Italia (36)Le origini diMamma e papà, lei bresciana, lui un marine statunitense, si incontrano quando ...: 'Non voglio svegliarmi da questo sogno' 'Sono le 6 di mattina e ho paura di andare a ...Jacobs e Tamberi, oggi lunedì 2 agosto la premiazione alle Olimpiadi di Tokyo e la consegna delle medaglie d'oro ai due atleti azzurri che hanno trionfato nei 100 metri e nel salto in alto. Ecco ...Le prime pagine per Marcell Jacobs. Marcell Jacobs è riuscito in un'altra impresa: con il suo storico trionfo dei 100 m alle Olimpiadi di Tokyo 2020 si è meritato tutte le prime ...