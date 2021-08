Jacobs, stampa estera celebra il re dei 100: “Oro storico” (Di lunedì 2 agosto 2021) L’impresa a Tokyo 2020 di Marcell Jacobs, primo italiano a vincere un oro nei 100 metri alle Olimpiadi, ha avuto ampio risalto sulla stampa straniera. “Sensazionale Jacobs” titola il francese ‘L’Equipe’, sottolineando come il velocista ha “offerto all’Italia una serata indimenticabile”. “Prima di domenica, in 125 anni di storia dei Giochi, nessun atleta italiano aveva mai vinto una medaglia olimpica nella corsa dei 100 metri. Lamont Marcell Jacobs è il primo ad aver conquistato il titolo di uomo più veloce del mondo”, titola il ‘New York Times’. Un oro, quello nei 100 metri, “storico” secondo la ‘Cnn’ ... Leggi su italiasera (Di lunedì 2 agosto 2021) L’impresa a Tokyo 2020 di Marcell, primo italiano a vincere un oro nei 100 metri alle Olimpiadi, ha avuto ampio risalto sullastraniera. “Sensazionale” titola il francese ‘L’Equipe’, sottolineando come il velocista ha “offerto all’Italia una serata indimenticabile”. “Prima di domenica, in 125 anni di storia dei Giochi, nessun atleta italiano aveva mai vinto una medaglia olimpica nella corsa dei 100 metri. Lamont Marcellè il primo ad aver conquistato il titolo di uomo più veloce del mondo”, titola il ‘New York Times’. Un oro, quello nei 100 metri, “” secondo la ‘Cnn’ ...

