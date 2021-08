Jacobs: "Sono solo nato in Texas, ma l'Italia è la mia Nazione" (Di lunedì 2 agosto 2021) Le parole di Marcell Jacobs, fresco medaglia d'oro nei 100 metri, a Casa Italia durante la conferenza stampa con Gianmarco Tamberi Leggi su video.gazzetta (Di lunedì 2 agosto 2021) Le parole di Marcell, fresco medaglia d'oro nei 100 metri, a Casadurante la conferenza stampa con Gianmarco Tamberi

Advertising

Coninews : Nel vecchio continente la velocità parla solo italiano! ???? ?? I record europei dei 100 e dei 200 metri sono entram… - chetempochefa : 'È il sogno che avevo fin da bambino. E sono qui, non so quando riuscirò davvero a realizzare, forse tra una settim… - angelomangiante : #Jacobs : 'Quando ho visto Gimbo saltare e vincere, mi sono gasato e ho pensato che dovevo vincere anche io. L'oro… - Doodiesse : RT @soleilinski: jacobs e tamberi che la sera prima della finale giocano alla playstation sono il mio spirito guida #GiochiOlimpici #Athle… - fedecaccy : RT @CucchiRiccardo: Le medaglie d'oro sono di questi due ragazzi: #Jacobs e #Tamberi. Penoso, e umiliante per chi lo fa, attribuirle a una… -