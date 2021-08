Jacobs: «Mio padre mi ha scritto prima della gara, dicendo: puoi farcela, siamo con te» (Di lunedì 2 agosto 2021) La straordinaria medaglia di Marcell Jacobs è arrivata anche grazie alla composizione dei rapporti con suo padre. Lo ha dichiarato ieri la sua mental coach alla Gazzetta dello Sport. Lo ha riconosciuto lo stesso Jacobs dopo il trionfo. «Sono nato in Texas, ma ci sono rimasto solo sei mesi perché poi mia madre e mio padre si sono separati e sono venuto in Italia e l’Italia è il mio Paese. Non l’ho più sentito fino a un anno fa, quando ho deciso di lavorare con una mental coach, Nicoletta Romanazzi. E lei mi ha detto che per correre forte avrei dovuto riallacciare un rapporto con il padre che non avevo ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 2 agosto 2021) La straordinaria medaglia di Marcellè arrivata anche grazie alla composizione dei rapporti con suo. Lo ha dichiarato ieri la sua mental coach alla Gazzetta dello Sport. Lo ha riconosciuto lo stessodopo il trionfo. «Sono nato in Texas, ma ci sono rimasto solo sei mesi perché poi mia madre e miosi sono separati e sono venuto in Italia e l’Italia è il mio Paese. Non l’ho più sentito fino a un anno fa, quando ho deciso di lavorare con una mental coach, Nicoletta Romanazzi. E lei mi ha detto che per correre forte avrei dovuto riallacciare un rapporto con ilche non avevo ...

