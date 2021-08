Jacobs | matrimonio dopo l' oro olimpico | «L' anno prossimo sposerò Nicole | lo avevo promesso»

Advertising

CorSport : #Jacobs, la promessa di #matrimonio alla compagna Nicole in diretta tv... - blogtivvu : Matrimonio tra Marcell Jacobs e Nicole Daza: la promessa dopo l’Oro alle Olimpiadi di Tokyo 2020… - censore_ : RT @censore_: Il rincoglionito #lerner se ne facesse una ragione: lui è un libanese 100%, avuta la cittadinanza italiana solo dopo 30 anni… - andreastoolbox : Marcell Jacobs annuncia il matrimonio: L'anno prossimo Nicole Daza diventerà mia moglie - fanpage : “L’avevo promesso e ora lo farò, l’anno prossimo Nicole diventerà mia moglie, assolutamente sì. Coroneremo il nostr… -

Ultime Notizie dalla rete : Jacobs matrimonio

Corriere dello Sport

Marcellsi gode il trionfo senza dimenticare i suoi affetti più cari. Poco dopo aver messo al collo la medaglia d'oro, emozionato, felicissimo, annuncia il suo. 'L'avevo promesso e ...Marcellsposa Nicole Daza . Dopo aver vinto l'oro alle Olimpiadi di Tokyo 2020 , ai microfoni di Rai Sport svela quale era stata la sua promessa alla compagna.tra Marcelle Nicole Daza: la promessa dopo l'Oro L'avevo promesso e ora lo farò: l'anno prossimo Nicole diventerà mia moglie, assolutamente sì. Coroneremo il nostro sogno. In questa ...Jacobs conferma anche il matrimonio a breve con la sua compagna:"Sicuramente l'anno prossimo coroneremo anche il sogno di sposarci".L’annuncio di Marcell Jacobs, in tuta dell’Italia bianca come da specifica richiesta di Giorgio Armani, arriva dai microfoni di RaiSport ...