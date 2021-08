Jacobs “In Texas sono solo nato, l’Italia mia unica Nazione” (Di lunedì 2 agosto 2021) “In Texas sono solo nato, l’Italia è la mia unica Nazione”. Lo ha detto Marcell Jacobs dopo la vittoria dell’oro nei 100 metri alle Olimpiadi di Tokyo. gm su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 2 agosto 2021) “Inè la mia”. Lo ha detto Marcelldopo la vittoria dell’oro nei 100 metri alle Olimpiadi di Tokyo. gm su Il Corriere della Città.

Advertising

fattoquotidiano : MARCELL JACOBS - IL RITRATTO Salto in lungo fino a 18 anni, poi la scoperta di essere veloce, molto veloce, il più… - trimpa48 : RT @MaxTomorrow: Sua madre è italiana, e anche se lui è nato in Texas, quando non aveva nemmeno un mese, si è trasferito a Desenzano del Ga… - GuidoTresoldi : RT @Corriere: Jacobs: «Sono solo nato in Texas, Italia è la mia Nazione». Tamberi: «Io, l’uomo più fe... - Nino_Luca : #Jacobs: «Sono solo nato in Texas, l’Italia è la mia Nazione». #Tamberi: «Sono l’uomo più felice al mondo» via… - Italpress : Jacobs “In Texas sono solo nato, l’Italia mia unica Nazione” -