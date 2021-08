“Jacobs e Tamberi hanno fatto la storia” Così la stampa estera si inchina all’Italia

(Di lunedì 2 agosto 2021) Roma, 2 ago – Un trionfo da gustare, godere e ricordare. Sì perché, con il doppio oro di ieri nel salto in alto e nei 100 metri, gli azzurri Marcelle Gianmarcodavvero scritto la. Einfatti li ha celebrati la, che non ha potuto far altro chersie ai suoi atleti: «Prima di domenica, in 125 anni didei Giochi, nessun atleta italiano aveva mai vinto una medaglia olimpica nella corsa dei 100 metri. Lamont Marcellè il primo ad ...

Advertising

Eurosport_IT : Vi dobbiamo tanti di quei 'GRAZIE' che voi non avete idea ?????? #Jacobs | #Tamberi | #Tokyo2020 | oro - ItaliaTeam_it : Date un titolo a questa foto. ?? #ItaliaTeam| #StuporMundi | #Tamberi | #Jacobs | #Tokyo2020 - ItaliaTeam_it : Abbracciatevi forte. ???? #ItaliaTeam | #StuporMundi | #Tamberi | #Jacobs - whowatch42 : RT @Eurosport_IT: E si riparte con le lacrime ?????? #Jacobs | #Tamberi | #Tokyo2020 - AnnaTvitariello : RT @officialmaz: Spettacolare anche la gara di Salto sul Carro di #Jacobs e #Tamberi da parte dei politici sui social. #saltosulcarro #Tok… -

Ultime Notizie dalla rete : Jacobs Tamberi

... di tutte le competizioni sportive, nella ricerca dell'andare più veloce, del saltare più alto, dell'essere più forti: grazie alla vittoria nei 100 olimpici die nel salto in alto dil'...Disastro Rai, cosa fanno vedere al Tg2 al posto di'Abbiamo un problema… ah ecco adesso si sente, vai Lucia' dice la Branchetti ma è un falso positivo: l'audio non c'è, la ...I campioni olimpici Marcell Jacobs e Gimbo Tamberi salgono sul podio per ricevere la medaglia d'oro vinta nei 100 metri e nel salto in alto ai Giochi di Tokyo 2020 con la divisa bianca dell'Italia, qu ...Il 38% dei suoi atleti multietnici, con religioni, idee, inclinazioni, vite e storie differenti: facce belle, anche quando perdono, facce che sorridono per un ...