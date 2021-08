Jacobs e Tamberi | “fiori sbocciati nel deserto Oggi il sistema atletica italiana è in crescita | non roviniamo tutto per giochi di potere”

(Di lunedì 2 agosto 2021) Domenica 1 agosto 2021 a Tokyo è stata scritta la pagina di storia più importante dell’leggera. Gli ori olimpici di Marcellnei 100 metri e di Gianmarconel salto in alto hanno cambiato il futuro dello sport azzurro in generale: due medaglie impensabili, allo stesso tempo espressione di un movimento che dopo anni di oblio sta pian piano emergendo a livelli di eccellenza. Ilfattoquotidiano.it ha intervistato Francesco Panetta, campione del mondo nei 3000 siepi a Roma nel 1987,commentatore per Discovery Plus. Da atleta del suo calibro, cosa ha provato guardando quei due ...

Advertising

Eurosport_IT : Vi dobbiamo tanti di quei 'GRAZIE' che voi non avete idea ?????? #Jacobs | #Tamberi | #Tokyo2020 | oro - ItaliaTeam_it : Date un titolo a questa foto. ?? #ItaliaTeam| #StuporMundi | #Tamberi | #Jacobs | #Tokyo2020 - ItaliaTeam_it : Abbracciatevi forte. ???? #ItaliaTeam | #StuporMundi | #Tamberi | #Jacobs - courfisyou : ma probabilmente mi sono persa io le seggiole di jacobs e tamberi in senato - GinoGino72 : RT @baseitaliaweb: L’Italia che punta sui giovani vince. Grazie da #baseitalia #tokyo2020 #wimbledon #berrettini #tamberi #jacobs #oli… -

Ultime Notizie dalla rete : Jacobs Tamberi

...oro arrivato pochi minuti prima grazie a Gianmarco, capace di vincere la finale di salto in alto. "Aberrante e folle", "Non c'entra un fico secco". Ius Soli, Malagò fa politica su: è ...Marcelle Gianmarcohanno ricevuto le rispettive medaglie d'oro allo stadio Olimpico di Tokyo durante la classica cerimonia di premiazione. Il primo, olimpionico nei 100 metri di atletica ...Il velocista azzurro stabilisce anche il record sui 100 metri con 9”80. Oro anche nel salto in alto per Gianmarco Tamberi in ex equo con Mutaz ...Francesco Lamon, Simone Consonni, Jonathan Milan e Filippo Ganna hanno iniziato con il piede giusto la loro corsa verso una medaglia olimpica. Sul velodromo di Izu hanno fermato il tempo in 3'45"895", ...