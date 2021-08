Jacobs, Desenzano in tripudio. "Marcell nuovo Bolt: ora il record del mondo" (Di lunedì 2 agosto 2021) Grande festa a Desenzano nell'hotel di Viviana Masini: "Mi aspettavo che sarebbe arrivato qualcosa di importante, ma non così tanto" di GIULIANA LORENZO Articolo Air Jacobs, da El Paso all'Olimpo ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 2 agosto 2021) Grande festa anell'hotel di Viviana Masini: "Mi aspettavo che sarebbe arrivato qualcosa di importante, ma non così tanto" di GIULIANA LORENZO Articolo Air, da El Paso all'Olimpo ...

Advertising

fattoquotidiano : MARCELL JACOBS - IL RITRATTO Salto in lungo fino a 18 anni, poi la scoperta di essere veloce, molto veloce, il più… - msgelmini : Marcell Jacobs, da Desenzano del Garda a Tokyo, per conquistare la medaglia d’oro nei #100metri. Oro anche per Gian… - TgrRaiLombardia : Daiiiiii Campione @TgrRaiLombardia stasera racconta la storia di Marcel Jacobs con intervista alla mamma a Desenzan… - marco_moggio : RT @valy_s: #Jacobs è ITALIANO perché lo è sua mamma.. “ius sanguinis”. Vive a Desenzano del Garda fin da piccolo ma è nato in Texas Parado… - Lino13928219 : RT @MaxTomorrow: Sua madre è italiana, e anche se lui è nato in Texas, quando non aveva nemmeno un mese, si è trasferito a Desenzano del Ga… -