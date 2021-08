(Di lunedì 2 agosto 2021) TOKYO (GIAPPONE) (ITALPRESS) – “! Ho sentito tutto il vostro supporto! Promesso che piano piano”. Lo scrive Marcellsulla propria pagina Instagram, riempita di storie per tutta la notte giapponese dal velocista azzurro dopo il successo nella finale olimpica dei 100 metri piani.(ITALPRESS). su Il Corriere della Città.

Advertising

MasterblogBo : TOKYO (GIAPPONE) (ITALPRESS) – “Siete incredibili! Ho sentito tutto il vostro supporto! Promesso che piano piano ri… - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Jacobs ai tifosi “Siete incredibili, risponderò a tutti” -… - restoalsud : #territorio #sud #lavoro Jacobs ai tifosi “Siete incredibili, risponderò a tutti” - - CorriereCitta : Jacobs ai tifosi “Siete incredibili, risponderò a tutti” - TV7Benevento : Olimpiadi: Jacobs sui social ai tifosi' siete incredibili, risponderò a tutti'... -

Ultime Notizie dalla rete : Jacobs tifosi

Intanto la gara è andata avanti e iitaliani si sono ritrovati senza la metà dei saltatori ... Quel Marcellche domenica 1 agosto ha trionfato nei 100 metri, un'impresa che non ha ...Se per il successo della Nazionale di calcio a Euro2020 isono scesi in piazza, oggi i ... poi l'incredibile successo nei 100 metri di Marcell Lamontche supera tutti e stabilisce anche ...TOKYO (GIAPPONE) (ITALPRESS) – “Siete incredibili! Ho sentito tutto il vostro supporto! Promesso che piano piano risponderò a ...Tokyo, 2 ago. "Siete incredibili! Ho sentito tutto il vostro supporto! Promesso che piano piano rispondero' a tutti". Lo scrive Marcell Jacobs sulla sua pagina ...