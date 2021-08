Ius soli: l’oro di Jacobs e Malagò riaprono il dibattito. Ma l’unica cosa aberrante è la demagogia della sinistra (Di lunedì 2 agosto 2021) Come al solito, la sinistra cavalca il cavallo sbagliato, per le sue lotte ideologiche. Marcell Jacobs, l’uomo più veloce del mondo, è cittadino italiano perché figlio di una cittadina italiana. Lo ius sanguinis esiste in Italia da sempre.Dal 1865 chi è figlio di un italiano, anche se è nato all’estero, è italiano a tutti gli effetti. Quindi, tutte le polemiche montate ad arte, con i vari meme e i tweet del caso, sono tempo perso. LEGGI ANCHE "Minuti gloriosi, è l'anno dell'Italia": la stampa straniera si inchina a Jacobs e a Tamberi Il segreto di Vanessa Ferrari: da "Bella Ciao" a "Con te partirò". Ecco perché ha ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 2 agosto 2021) Come alto, lacavalca il cavallo sbagliato, per le sue lotte ideologiche. Marcell, l’uomo più veloce del mondo, è cittadino italiano perché figlio di una cittadina italiana. Lo ius sanguinis esiste in Italia da sempre.Dal 1865 chi è figlio di un italiano, anche se è nato all’estero, è italiano a tutti gli effetti. Quindi, tutte le polemiche montate ad arte, con i vari meme e i tweet del caso, sono tempo perso. LEGGI ANCHE "Minuti gloriosi, è l'anno dell'Italia": la stampa straniera si inchina ae a Tamberi Il segreto di Vanessa Ferrari: da "Bella Ciao" a "Con te partirò". Ecco perché ha ...

