Italia-Serbia pallanuoto, Olimpiadi Tokyo: orario quarto di finale, tv, programma, streaming (Di lunedì 2 agosto 2021) Le Olimpiadi di Tokyo 2021 proseguono a ritmo sostenuto: l’Italia della pallanuoto maschile, dopo il secondo posto nella prima fase a gironi, torna ad essere protagonista nella fase ad eliminazione diretta, con la sfida dei quarti contro la Serbia in programma mercoledì 4 agosto alle ore 11.20 Italiane. Diretta tv in abbonamento su Eurosport 1, ed in streaming su Discovery+ (con i canali tematici per ciascuna disciplina) ed Eurosport Player. Discovery+ è visibile anche sulla piattaforma TIM Vision ed agli abbonati di Amazon Prime e Fastweb. Diretta ... Leggi su oasport (Di lunedì 2 agosto 2021) Ledi2021 proseguono a ritmo sostenuto: l’dellamaschile, dopo il secondo posto nella prima fase a gironi, torna ad essere protagonista nella fase ad eliminazione diretta, con la sfida dei quarti contro lainmercoledì 4 agosto alle ore 11.20ne. Diretta tv in abbonamento su Eurosport 1, ed insu Discovery+ (con i canali tematici per ciascuna disciplina) ed Eurosport Player. Discovery+ è visibile anche sulla piattaforma TIM Vision ed agli abbonati di Amazon Prime e Fastweb. Diretta ...

