Italia multietnica | alle olimpiadi il 38% ha origini staniere | le statistiche

Italia multietnica, alle olimpiadi il 38% ha origini straniere: le statistiche (Di lunedì 2 agosto 2021) La spedizione azzurra alle olimpiadi si sta rivelando davvero soddisfacente. Fino a ieri mancava qualche oro, ma le imprese straordinarie di Gianmarco Tamberi (oro nel salto in alto) e Marcell Jacobs (oro nei 100 metri) hanno contribuito a scrivere una pagina indelebile nella storia dello sport Italiano. Il trionfo di Jacobs ha riacceso i riflettori su un dato che era già stato evidenziato dalla Gazzetta dello Sport negli ultimi giorni. Sono 27 in tutto gli atleti con origini straniere che fanno parte della spedizione azzurra a Tokyo 2020, con una percentuale del 38%.

